Общая стоимость замороженных в Швейцарии российских активов достигла 8,5 миллиарда франков, что составляет 10,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Даниэля Эби.

С апреля прошлого года этот показатель прибавил 15%. На тот момент сумма равнялась 7,4 миллиарда франков (8,85 миллиарда долларов). По словам Эби, рост обусловлен как блокировкой дополнительных средств, так и увеличением цены активов, хранящихся в золоте.

В то же время заблокированные активы Банка России сократились на 9% и составили 6,8 миллиарда франков (8,13 миллиарда долларов). Как пояснил Эби, это произошло из-за падения курсов валют, в которых номинированы данные средства.

Ранее в МИД России пообещали ввести ответные меры в случае изъятия Европой замороженных российских активов.