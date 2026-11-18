В США выставили на торги старинную икону с изображением Георгия Победоносца

Аукционный дом Heritage Auctions в США предложил покупателям старинную псковскую икону «Чудо святого Георгия и Дракон». Произведение более шести десятилетий не появлялось на публике, сообщил РИА «Новости» директор компании по русскому искусству Ник Николсон.

На иконе размером 117,5 на 89 сантиметров изображен Георгий Победоносец, поражающий дракона. Композицию дополняют 18 эпизодов из жития святого.

«С 1927 года она находилась в американской коллекции и не выставлялась с 1963 года. Это шедевр», — отметил Николсон.

Начальную цену лота установили на уровне 75 тысяч долларов, что около шести миллионов рублей. Принимать предложения аукцион уже начал на своем сайте. Итоги торгов подведут через 21 день.

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