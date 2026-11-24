В Европе начали закрываться производства удобрений из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на руководителей организаций в сфере.

В частности, это касается сырья для аммиачных удобрений. По данным ценового агентства Argus, как минимум пять миллионов тонн годовых мощностей производства аммиака вывели из эксплуатации. Это эквивалентно 28% от общего объема в Европе.

Подобная тенденция может сделать страны более уязвимыми к перебоям в зарубежных цепочках поставок.

Недавно стало известно, что газ в Европе вырос в цене до 96,075 евро (105,54 доллара) за 1 МВт/ч. Такой подъем стал самым значительным за последнюю неделю. При этом запасы газа в местных хранилищах по-прежнему отстают от сезонных норм в преддверии зимнего пика спроса.