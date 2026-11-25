Сотрудники Volkswagen устроили акцию с гробами против закрытия предприятий

Работники Volkswagen принесли черные гробы с эмблемами автоконцерна на массовую акцию протеста в немецком Эмдене. Таким образом они выразили несогласие с планами руководства по сокращению расходов и закрытию заводов. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR .

Митинг прошел возле комплекса «Нордзеехалле». Один из участников также появился в черном плаще с косой и табличкой «Будущее под угрозой».

По данным DPA, к протесту присоединились сотрудники нескольких предприятий концерна, представители торговли, учащиеся и школьники.

После демонстрации руководство Volkswagen и профсоюз IG Metall начали переговоры об оплате труда и условиях работы, однако не достигли договоренностей. Работники Эмдена опасаются закрытия предприятия из-за отсутствия гарантий новых заказов.

Ранее протесты охватили ряд немецких городов. Большинтво митингующих — школьники, студент и их родители.