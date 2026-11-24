В результате крушения вертолета в Турции погибли пятеро военных. Об этом сообщило Минобороны республики, его процитировало Anadolu Agency .

Вертолет Eurocopter AS-532 ВВС Турции выполнял тренировочный полет в провинции Эскишехир. Борт потерпел крушение, причины аварии пока не установили.

«В результате крушения вертолета ВВС Турции погибли пятеро наших военных», — сообщили в ведомстве.

В Калифорнии во вторник потерпел крушение вертолет Robinson R22. По информации американских СМИ, машина врезалась в склон холма. Полиция обнаружила на месте крушения тела двух человек.

Вертолет этой же модели фигурировал в другой авиакатастрофе в США. В конце октября в Орегоне столкнулись два вертолета: Robinson и Airbus. На борту Robinson R22 находились пилот-инструктор и его ученик, второй машиной управлял 38-летний местный житель. Все три человека погибли.