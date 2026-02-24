В Китае задержали врачей-самозванцев, лечивших людей кровопусканием

В Китае задержали нескольких человек, выдававших себя за врачей и предлагавших пациентам выпустить негативную энергию вместе с кровью. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

По китайскому телевидению показали кадры, как трое мужчин вводят иглу в руку пациенту, и на пол начинает течь кровь — в общей сложности около 100 миллилитров. Сами псевдоврачи при этом не надели ни масок, ни перчаток, а использованные предметы просто валялись на полу. Кроме того, у основанной ими клиники не было медицинской лицензии.

Задержанным грозит штраф до 100 тысяч юаней (более 14 тысяч долларов) или тюремный срок.

В прошлом году в России предложили составить единый реестр народных целителей, чтобы уберечь жителей страны от выдающих себя за них шарлатанов.