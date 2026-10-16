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    Трамп захотел заменить себя роботом на предвыборных митингах

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп пошутил, что ему может понадобиться робот-двойник, если голос не выдержит нагрузки от выступлений на митингах перед предстоящими выборами в конгресс. Об этом он заявил в Белом доме, его слова привело РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что впереди много поездок и выступлений в разных штатах, и добавил, что ему нравится выступать перед сторонниками и приятна атмосфера таких мероприятий. Но так как голос у него один, он выразил надежду, что речевой аппарат его не подведет, и дополнил свое высказывание шуткой.

    «Возможно я достану одного из тех прекрасных роботов, которые сегодня производят. Сделаю его своей точной копией, и никто не заметит подмены. Отправим его для участия в кампаниях. А я смогу смотреть на них, сидя дома перед телевизором», — сказал Трамп.

    Трамп, находясь в хорошем расположении духа, также пошутил о серьезных проблемах со здоровьем и рассказал о своей тяге к алкоголю.

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