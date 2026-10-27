На французском авианосце «Шарль де Голль» испытали лазер системы HELMA-P

На борту французского авианосца «Шарль де Голль» впервые провели испытания боевого лазера. Об этом сообщил журнал Cols bleus , который выступает в качестве официального издания ВМС государства.

В журнале опубликовали снимки с испытаний. Судя по кадрам, речь идет о системе HELMA-P. Она относится к классу вооружений направленной энергии.

«После успешных испытаний на суше в 2020 и 2021 годах система HELMA-P доказала свою эффективность и точность в нейтрализации вражеских беспилотников в морских условиях», — заявили в Минобороны Франции.

HELMA-P уже проверяли на фрегате «Форбэн» — тогда комплекс показал способность точного поражения дронов со взлетной массой до 25 килограммов. Заявленный радиус эффективного действия — до одного километра.

Ранее США заинтересовались новым норвежским видом оружия. Устройство вызывает симптомы, похожие на «гаванский синдром», — проблемы со слухом, головные боли, тошноту и головокружение.