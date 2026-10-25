«Они чуть не плакали». Путин раскрыл, как западные компании уходили из России
Путин: Европа сама себя отрезала от российского рынка
Европа сама себя отрезала от российского рынка. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание, что страна поставляла не только относительно дешевые энергоносители, но и весь спектр рынка. По его словам, отдельные компании «чуть не плакали», уходя из России под давлением европейских правительств.
«У нас много друзей в Европе, но вынуждены уходить. Некоторые работают, и мы стараемся создать для них условия благоприятные», — подчеркнул Путин.
Президент также напомнил, что Россия не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу.
«Кстати, на первом этапе тоже шли обвинения, что Россия запрещает. Да мы никогда никому не отказывали! Это они до сих пор строят планы отказа от того, что еще получают из России», — заключил он.
Ранее СМИ сообщили, что США предложили ЕС возобновить закупки газа из России.