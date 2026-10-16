Пять самолетов подали аварийный сигнал в разных уголках мира 15 октября

С 15 октября пять самолетов в разных уголках мира подали аварийный сигнал с начала суток. Об этом сообщило РИА «Новости».

Аварийные сигналы отправляли борт Volotea при перелете из Тулузы в Кан, легкомоторный самолет Grob G115E, курсировавший между Британией и деревней Майнскип и самолет-разведчик ВВС Boeing Poseidon MRA1 при подлете к Шотландии.

К 20:10 еще два борта подали аварийный код Squawk 7700. Борт United Airlines, следовавший из Хитроу в Нью-Йорк, вернулся в Лондон.

Зарегистрированный в Сан-Марино джет Bombardier Challenger 604 после аварийного сигнала также вернулся в аэропорт вылета.

За день до этого лайнер Air India подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Джайпуре.