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    Мадьяр указал, что Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень

    Мадьяр: Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень

    Фото: РИА «Новости»

    Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х.

    «Я приветствовал политическое соглашение между Венгрией и Украиной об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверия», — поделился Мадьяр.

    Премьер-министр также отметил, что Будапешт готов использовать все возможные дипломатические средства, чтобы прекратить огонь и обеспечить мир на Украине.

    Недавно Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине. Глава кабмина отметил важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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