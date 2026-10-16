Мадьяр указал, что Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень

Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х .

«Я приветствовал политическое соглашение между Венгрией и Украиной об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверия», — поделился Мадьяр.

Премьер-министр также отметил, что Будапешт готов использовать все возможные дипломатические средства, чтобы прекратить огонь и обеспечить мир на Украине.

Недавно Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине. Глава кабмина отметил важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.