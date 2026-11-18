В первом после возвращения в Великобританию крупном интервью принц Гарри заявил, что в случае необходимости готов вернуться на службу в армию из-за якобы существующей российской угрозы. Он сказал об этом изданию The Telegraph .

Журналисты пообщались с герцогом Сассекским во время необъявленной поездки во Львов. Он раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и признал, что Великобритания ведет войну против России на протяжении последнего десятилетия.

«То, что по нам не летают беспилотники, пули и ракеты, не означает, что мы не воюем. <…> Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет необходимость, я на 100% буду служить своей стране вместе со своими товарищами-ветеранами и военнослужащими», — сказал принц Гарри.

Он переехал в Великобританию с женой Меган Маркл и детьми в августе, несмотря на недовольство королевской семьи. Рядовые британцы тоже не приняли чету, болельщики освистали принца Гарри на матче по регби.