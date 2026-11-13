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    Нидерланды запросили у США 479 ракет Sidewinder, которые используются на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, которые могут применяться в системах противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы Пентагона.

    Такие боеприпасы Вашингтон прежде передавал Украине в качестве военной помощи. После того, как администрация президента США Дональда Трампа остановила военную помощь Киеву, американское оружие для Украины теперь закупают европейские страны и Канада.

    В конце октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна ищет дополнительные ракеты для украинской ПВО, в том числе среди запасов международных партнеров.

    Еще весной американские власти сообщили о расширении программы на 65 миллионов долларов, предусматривающем поставку до 87 ракет AIM-9X Block II. В сентябре последовало еще одно уведомление — о вероятной продаже до 392 ракет.

    Таким образом общая сумма контрактов Нидерландов на такие ракеты достигла почти 1,17 миллиарда долларов, а их количество выросло до 863 штук. В американских уведомлениях не уточняется, связаны ли новые закупки напрямую с передачей вооружений Киеву.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в телеобращении раскритиковал западных партнеров Киева. По мнению политика, они задерживают поставки военной помощи.

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