Стубб опроверг новость Bild о том, что РФ потребовала выхода Финляндии из НАТО

К материалам немецких СМИ о том, что Россия якобы требует выхода Финляндии из НАТО, не стоит относиться серьезно. Об этом заявил финский лидер Александр Стубб, его процитировала газета Ilta-Sanomat .

«Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО — гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, [утверждение немецких СМИ] ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез», — сказал Стубб.

Политик отметил, что Финляндия вступила в альянс в 2023 году и намерена состоять в объединении вплоть до прекращения его существования. Россия никогда с этим не спорила.

Речь идет о публикации немецкого издания Bild. Журналисты заявили, будто бы Россия во время переговоров о новой архитектуре безопасности потребовала выхода Финляндии из НАТО.

Ранее Финляндия запретила въезд российским спортсменам. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это «неонацизмом в полный рост».