Рубио: США не допустят укранских атак на свои суда с нефтью

Вашингтон обеспокоен атаками на связанные с Америкой суда, которые перевозят нефть. Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу Fox News .

По словам главы американской дипломатии, за последние месяцы такие суда в ряде случаев подвергались ударам со стороны Украины.

Рубио допустил, что это могло происходить не специально. При этом он подчеркнул, что США не могут позволить этому продолжаться.

В августе вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс предостерегал украинского лидера Владимира Зеленского от продолжения атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда в Черном море.

Еще одно такое же предостережение Украина получила за месяц до этого. ВСУ ударили по двум танкерам на терминале КТК 19 и 20 июля. МИД Казахстана назвал это посягательством на экономические интересы страны.