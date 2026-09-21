Трамп готовится ввести масштабные санкции против МУС
Администрация США готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом написало издание The Wall Street Journal.
«Администрация Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда, что знаменует собой резкую эскалацию усилий Вашингтона по демонтажу этой организации после того, как она выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — написали авторы материала.
Новые санкции против МУС могут серьезно ограничить его работу. В частности, суд лишится возможности проводить долларовые операции.
Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал МУС «тупой организацией». Он заявил, что США не войдут в состав Международного уголовного суда, его юрисдикция не распространяется на американцев.