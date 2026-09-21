Трамп готовится ввести масштабные санкции против МУС

Администрация США готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом написало издание The Wall Street Journal .

«Администрация Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда, что знаменует собой резкую эскалацию усилий Вашингтона по демонтажу этой организации после того, как она выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — написали авторы материала.

Новые санкции против МУС могут серьезно ограничить его работу. В частности, суд лишится возможности проводить долларовые операции.

Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал МУС «тупой организацией». Он заявил, что США не войдут в состав Международного уголовного суда, его юрисдикция не распространяется на американцев.