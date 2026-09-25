Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен упрекнул Киев в публичном заявлении о передаче Сеулу двух северокорейских военных, взятых в плен. Об этом он написал в соцсети X .

«Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать», — поделился глава государства.

Ли Чжэ Мен назвал случившееся очень прискорбным. По его словам, судьба пленных затрагивает внешнюю политику, нацбезопасность и обстановку на Корейском полуострове. Тех, кто ради выгоды рискует жизнями и интересами страны, он назвал предателями.

При этом президент Южной Кореи подчеркнул, что не знает, почему Киев решил нарушить договоренность.

Зимой официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Сеул от поставок оружия Украине.