Швейцарцы отвергли инициативу об ужесточении нейтралитета

Почти 70% швейцарцев выступили против ужесточения нейтралитета страны

Большинство участников референдума в Швейцарии проголосовали против инициативы об ужесточении нейтралитета страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По предварительным данным правительства, предложение не поддержали 69,73% избирателей, за высказались 30,27%.

Инициатива предусматривала закрепление в Конституции «вечного и вооруженного» нейтралитета. Она также запрещала бы Швейцарии вступать в военные союзы и сотрудничать с ними, за исключением случаев угрозы нападения или военной агрессии.

Против предложения выступили правительство, парламент и большинство основных партий. Его поддержала Швейцарская народная партия, а бывший лидер политического объединения Кристоф Блохер выделил на агитационную кампанию два миллиона швейцарских франков.

В МИД Швейцарии предупреждали, что одобрение документа потребует отменить санкции против России.