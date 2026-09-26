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    «Надеюсь, вас не уволят?» Лавров пошутил после фото с главой МИД Швейцарии

    Лавров пошутил с главой МИД Швейцарии про увольнение после совместного фото

    Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo
    Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/www.globallookpress.com

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над главой МИД Швейцарии Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН. Видео с дипломатами опубликовало видеоагентство «Раптли».

    Перед переговорами Лавров и Кассис пожали друг другу. На вопрос, как он поживает, российский министр ответил, что «биологически — неплохо». После этого они повернулись для совместной фотографии.

    «Надеюсь, вас не уволят за совместное фото со мной. <…> Вы же не в Евросоюзе», — пошутил Лавров.

    Кассис рассмеялся, ответив, что тоже на это надеется.

    Ранее Лавров заявил, что на министерской встрече, прошедшей на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, российская делегация предложила сформировать новую архитектуру евразийской безопасности.

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