«Надеюсь, вас не уволят?» Лавров пошутил после фото с главой МИД Швейцарии

Лавров пошутил с главой МИД Швейцарии про увольнение после совместного фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над главой МИД Швейцарии Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН. Видео с дипломатами опубликовало видеоагентство «Раптли» .

Перед переговорами Лавров и Кассис пожали друг другу. На вопрос, как он поживает, российский министр ответил, что «биологически — неплохо». После этого они повернулись для совместной фотографии.

«Надеюсь, вас не уволят за совместное фото со мной. <…> Вы же не в Евросоюзе», — пошутил Лавров.

Кассис рассмеялся, ответив, что тоже на это надеется.

Ранее Лавров заявил, что на министерской встрече, прошедшей на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, российская делегация предложила сформировать новую архитектуру евразийской безопасности.