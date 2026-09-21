В Румынии бывшего кандидата в президенты заподозрили в создании ОПГ

В Румынии задержали Джорджеску по подозрению в создании преступной группы

Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску заподозрили в создании организованной преступной группы и мошенничестве в особо тяжелой форме. Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии.

По данным ведомства, 21 сентября следователи провели пять обысков в Бухаресте и населенных пунктах Буфтя, Чолпани и Могошоая.

Джорджеску задержали, когда он находился в пробке на одной из дорог в Бухаресте, после чего доставили домой для проведения обыска. В рамках расследования также арестовали двух граждан Румынии и одного гражданина Италии.

Джорджеску занял первое место в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Позднее Конституционный суд республики аннулировал результаты голосования на фоне расследования предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети.