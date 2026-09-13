Трамп допустил ограничение искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп допустил введение ограничений для искусственного интеллекта, но назвал риски его развития преувеличенными. Об этом глава государства заявил журналистам во время визита в Ирландию, рассказала пресс-служба Белого дома.

«Мы можем установить определенные ограничения и принять другие меры, но, думаю, есть немало негативно настроенных сил, которые раздувают эту тему и говорят о вещах, которых не будет», — сказал Трамп.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта. Он объяснил это необходимостью снизить возможные риски для безопасности человечества. Идею также поддержали американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

При этом Трамп рассматривал искусственный интеллект как один из ключевых инструментов сохранения технологического лидерства США.