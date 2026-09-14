Политик Мема: Литве стоит сделать ставку на дипломатию, а не на ядерное оружие

План правительства Литвы снять запрет на размещение оружия массового поражения вызовет обратный эффект. Это решение не повысит безопасность страны, а наоборот создаст дополнительные риски. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил в соцсети X .

Он напомнил, что Финляндия уже сняла запрет на размещение ядерного оружия, и теперь ситуация с ее безопасностью стремительно катится в пропасть. Та же участь, по его мнению, ожидает и Литву. Он призвал литовские власти заняться дипломатией вместо того, чтобы менять конституцию.

«Если Литва стремится к большей безопасности, ей следует делать ставку на дипломатию, а не на ядерное оружие. В Европе, похоже, велик интерес к ядерному оружию, однако Россия вскоре может этот интерес свести на нет», — сказал политик.

С аналогичным заявлением ранее выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал идею литовских политиков бездумной.