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    В США заговорили об увольнении нового пресс-секретаря Белого дома после первого же выхода к СМИ

    CNN: пресс-секретаря Закарию могут уволить после первого же брифинга

    Фото: РИА «Новости»

    Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария неудачно провела свой первый брифинг, что может стоить ей должности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на советников и чиновников администрации президента.

    Собеседники канала назвали выступление Закарии необычным, неловким и неестественным. Один из чиновников Белого дома на условиях анонимности заявил, что ей нужно срочно прибавить, иначе она побьет рекорд Энтони Скарамуччи, который пробыл директором по коммуникациям всего десять дней.

    Брифинг длился 15 минут. Большую часть времени заняло вступительное слово с похвалой в адрес президента США Дональда Трампа. Затем Закария позволила задать вопросы только трем журналистам и завершила мероприятие.

    Прежде пост пресс-секретаря Белого дома занимала Кэролайн Ливитт. Трамп объяснил ее уход желанием проводить больше времени с семьей.

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