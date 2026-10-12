В Польше высмеяли сообщения о покушении на Туска

Польская оппозиция высмеяла сообщения о якобы подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщило издание Onet.

Депутат сейма Моника Павловская заявила, что Туск и его подчиненные превратили государство в цирк. Она призвала премьера покинуть свой пост.

Представитель партии «Право и справедливость» Анджей Сливка обвинил Туска в том, что тот цинично выставляет себя жертвой. По словам оппозиционеров, правительство идет на многое, чтобы объявить о невозможности проведения выборов в 2027 году.

О якобы подготовке покушения на Туска ранее сообщила пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.