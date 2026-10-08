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    На Бали стая диких обезьян стала нападать на людей

    Фото: РИА «Новости»

    В Индонезии, на острове Бали, стая диких обезьян из примерно 35 особей стала терроризировать местных жителей. Об этом сообщило издание Detik со ссылкой на местные природоохранные власти.

    Один из случаев произошел накануне. Обезьяна набросилась на девятилетнего школьника в деревне Ванагири округа Булеленг на севере острова.

    Ребенку, получившему раны руки и поясницы, наложили несколько швов и провели вакцинацию против бешенства.

    «Раньше они постоянно бесчинствовали и все разрушали, но никогда не кусали людей. Теперь впервые дошло до укусов», — отметил глава населенного пункта И Маде Супарантон.

    Он добавил, что животные уже неоднократно проникали в жилые районы и здания, повреждали интернет-кабели и строения.

    Ранее стало известно, что в Таиланде турист из России отбился от стаи диких макак веслом.

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    Razmik Zackaryan/URA.RU

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