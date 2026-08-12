Пресс-секретарь Трампа решила уволиться

Трамп объявил, что к концу августа Ливитт покинет пост его пресс-секретаря

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уйдет в отставку в конце августа, но останется внештатным советником президента США Дональда Трампа. Глава государства сообщил об этом в соцсети Truth Social .

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Каролина Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей», — заявил Трамп.

Он поддержал решение Ливитт посвятить себя близким и предложил пост одного из ведущих внештатных советников. Трамп поблагодарил ее за сотрудничество с 2018 года.

До прихода в Белый дом Ливитт работала пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа. В 2025 году она входила в состав американской делегации на исторических переговорах в Анкоридже.