Лауреат Нобелевской премии мира Пиллэй сочла сообщение о награде шуткой

Большим юридическим опытом объяснила свою реакцию бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй на сообщение о вручении Нобелевской премии мира. Она пояснила, что сначала подумала о розыгрыше. Видео с ее выступлением опубликовал телеканал Euronews .

«Я сказала, что это, должно быть, шутка. Будучи юристом и судьей, я все еще хочу проверить эту информацию», — объявила Пиллэй.

Уроженка ЮАР Нави Пиллэй долгое время выступала в качестве адвоката противников апартеида. После она занимала пост судьи Международного уголовного суда, а потом перешла на пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

В пятницу, 9 октября, Нобелевский комитет Осло объявил о присуждении Пиллэй премии мира за усилия по продвижению международного права.