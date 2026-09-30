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    Среди задержанных в Турции по делу о наркотиках был владелец Anex Tour

    Nefes: среди задержанных в Турции по делу о наркотиках был владелец Anex Tour

    Фото: РИА «Новости»

    Прокуратура Антальи в рамках расследования дела о наркотиках и проституции задержала 18 подозреваемых. Среди них — владелец компании Anex Tour и отелей Selectum Нешет Кочкар, сообщило издание Nefes.

    Всего прокуратура выдала ордера на задержание 20 человек. Двух подозреваемых пока разыскивают.

    Задержанных доставят в Институт судебной медицины для сдачи анализов для установления факта приема запрещенных веществ. По данным издания, обвинения пока не выдвинуты, продолжается процессуальная работа.

    Операция прокуратуры проходила во вторник, правоохранители проводили обыски и изъятие улик по 35 адресам и на двух прогулочных катерах.

    Летом в Турции прошла волна задержаний среди актеров и деятелей искусства. В рамках антинаркотического рейда в июне арестовали звезду «Великолепного века» Берен Саат. В полицейский участок доставили артиста Ениса Арыкана, ставшего широко известным благодаря проекту «Девушка за стеклом».

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