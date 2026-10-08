Посол в ФРГ Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны

Определенные политические силы в Германии пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и преуменьшить роль СССР в разгроме нацизма. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат связал такие тенденции с отношением немецких властей к советской и российской символике, а также с отказом приглашать официальных представителей России на памятные мероприятия. По его словам, отдельные исторические события также пытаются трактовать иначе.

«Все это производная курса определенных политических сил на ползучую ревизию фактов о генезисе, ходе и итогах Второй мировой войны, замалчивание решающего вклада советского народа в разгром нацизма», — сказал Нечаев.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что действия немецкого канцлера Фридриха Мерца в отношении Украины продиктованы стремлением возродить Германию в качестве Четвертого рейха.