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    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Vijesti: создателя телеграм-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории

    Фото: Википедия

    В Черногории задержали основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом сообщило издание Vijesti.

    Вместе со Звинчуком в городе Рисан задержали его супругу Валерию и еще трех сотрудников канала. Операцию провели Агентство национальной безопасности страны и черногорская полиция.

    Задержание объяснили «пресечением гибридной деятельности» в операциях иностранного информационного влияния. Аудитория телеграм-канала «Рыбарь» составляет 1,5 миллиона человек.

    Журналисты уточнили, что группа «Рыбаря» прибыла в Черногорию для проведения съемок, за ней несколько дней следили спецслужбы. Темой сюжета должна была стать предстоящая адаптация визовой политики республики к стандартам ЕС.

    Спецслужбы Черногории не дали супружеской чете рассчитаться за проживание в отеле Mövenpick Hotel, часть их личных вещей также осталась в номере.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила Baza, что российское посольство устанавливает обстоятельства задержания блогера.

    В своем телеграм-канале Звинчук анализировал ситуацию в зоне СВО и комментировал последние новости ВПК.