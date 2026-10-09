Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

В Черногории задержали основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом сообщило издание Vijesti .

Вместе со Звинчуком в городе Рисан задержали его супругу Валерию и еще трех сотрудников канала. Операцию провели Агентство национальной безопасности страны и черногорская полиция.

Задержание объяснили «пресечением гибридной деятельности» в операциях иностранного информационного влияния. Аудитория телеграм-канала «Рыбарь» составляет 1,5 миллиона человек.

Журналисты уточнили, что группа «Рыбаря» прибыла в Черногорию для проведения съемок, за ней несколько дней следили спецслужбы. Темой сюжета должна была стать предстоящая адаптация визовой политики республики к стандартам ЕС.

Спецслужбы Черногории не дали супружеской чете рассчитаться за проживание в отеле Mövenpick Hotel, часть их личных вещей также осталась в номере.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила Baza, что российское посольство устанавливает обстоятельства задержания блогера.

В своем телеграм-канале Звинчук анализировал ситуацию в зоне СВО и комментировал последние новости ВПК.