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    В Германии 16 детей попали в больницу из-за батареек в маффинах

    Фото: 360.ru

    Ученики начальной школы в Германии попали в больницу из-за отравления — дети съели принесенные на мероприятие маффины с батарейками-таблетками внутри. Об этом написала газета Bild.

    «Шестнадцать детей откусили маффины, не подозревая, что некоторые из них чрезвычайно ядовиты. В выпечке были обнаружены батарейки-таблетки», — отметили в публикации.

    В актовом зале начальной школы в городе Косвиг проходило мероприятие, на которое принесли угощение. В маффинах домашнего приготовления обнаружили плоские батарейки. Полиция подтвердила наличие батареек в несъеденных маффинах. Одного ребенка доставили в больницу на скорой, 15 школьников привезли родители.

    Полиция выясняет, как именно батарейки попали в выпечку.

    В Саратовской области произошло массовое отравление вяленой рыбой. Описторхоз выявили у 19 человек. С продажи сняли 35 килограммов вяленого язя.

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