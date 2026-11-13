В Германии 16 детей попали в больницу из-за батареек в маффинах

Ученики начальной школы в Германии попали в больницу из-за отравления — дети съели принесенные на мероприятие маффины с батарейками-таблетками внутри. Об этом написала газета Bild.

«Шестнадцать детей откусили маффины, не подозревая, что некоторые из них чрезвычайно ядовиты. В выпечке были обнаружены батарейки-таблетки», — отметили в публикации.

В актовом зале начальной школы в городе Косвиг проходило мероприятие, на которое принесли угощение. В маффинах домашнего приготовления обнаружили плоские батарейки. Полиция подтвердила наличие батареек в несъеденных маффинах. Одного ребенка доставили в больницу на скорой, 15 школьников привезли родители.

Полиция выясняет, как именно батарейки попали в выпечку.

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