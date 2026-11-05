360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Макрон признался журналистке в тоске по переговорам с Меркель

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что скучает по бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, общаясь с нынешними лидерами стран Евросоюза. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на книгу журналистки Франсуазы Дегоа.

    Французский лидер беседовал и переписывался с журналисткой в течение двух лет. Осенью 2024 года Макрон отправил Дегоа из Брюсселя, принимавшего саммит ЕС, признательное сообщение.

    «Мне скучно. Все грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает [бывшего премьер-министра Италии] Марио Драги и Ангелы Меркель», — написал он.

    Президент Франции признался, что иногда все это его тяготит. При этом позже добавил, что не падает духом.

    В ноябре 2024 года Меркель в интервью французскому журналу Le Point говорила, что не скучает по политической деятельности. При этом ей не хватает встреч с некоторыми людьми, в том числе с Макроном. Меркель признавалась, что ей нравится в нем культура, интеллект и творческий подход к поиску решений.

    Ранее Макрон назвал договоренности США и России по дизтопливу расколом между Вашингтоном и Европой.

    Читайте также

    Трамп напомнил о своем предупреждении Макрону

    Захарова ткнула носом МИД Франции во внешнеполитическую позицию России

    Трамп пообещал не допустить развала США по примеру Европы

    White House

    Макрон назвал стрельбу под Парижем переломным моментом для Франции

    Соратник Ле Пен Барделла раскритиковал Макрона

    До чего довел страну господин Макрон. В Париже раздели догола и ограбили двух стариков

    Поджоги, мародерство и задержания. Что происходит во Франции?

    Макрон назвал сделку США и России по дизелю расколом с Европой

    Брижит Макрон в частной беседе назвала себя Жан-Мишелем

    Макрон допустил возвращение на пост президента Франции

    Barbara Neyman

    Умерла журналистка, начавшая расследование о половой принадлежности супруги Макрона

    Lionel Urman/Keystone Press Agency

    Первой сказала, что Брижит Макрон — мужчина: почему умерла Наташа Рей

    Соцсети/Axel Schmidt/dpa