Макрон признался журналистке в тоске по переговорам с Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что скучает по бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, общаясь с нынешними лидерами стран Евросоюза. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на книгу журналистки Франсуазы Дегоа.

Французский лидер беседовал и переписывался с журналисткой в течение двух лет. Осенью 2024 года Макрон отправил Дегоа из Брюсселя, принимавшего саммит ЕС, признательное сообщение.

«Мне скучно. Все грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает [бывшего премьер-министра Италии] Марио Драги и Ангелы Меркель», — написал он.

Президент Франции признался, что иногда все это его тяготит. При этом позже добавил, что не падает духом.

В ноябре 2024 года Меркель в интервью французскому журналу Le Point говорила, что не скучает по политической деятельности. При этом ей не хватает встреч с некоторыми людьми, в том числе с Макроном. Меркель признавалась, что ей нравится в нем культура, интеллект и творческий подход к поиску решений.

Ранее Макрон назвал договоренности США и России по дизтопливу расколом между Вашингтоном и Европой.