Советский танкист в Белом доме. Жена Трампа удивилась при виде костюма мальчика на Хэллоуин

Мальчик в советской военной фуражке пришел к Трампу на Хэллоуин

В Белом доме состоялся традиционный детский прием в честь Хэллоуина. На праздничное мероприятие к президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье пришел мальчик в костюме советского танкиста, внимание на ситуацию обратило РИА «Новости» .

Традиция раздавать конфеты детям в Белом доме существует уже несколько десятилетий. Как правило, на мероприятие приходят дети сотрудников администрации президента.

В этом году президент США и его первая леди лично раздавали конфеты. Дети подходили к ним по очереди, в какой-то момент перед Трампом появился мальчик в фуражке советского бойца.

Его сопровождала юная спутница. Для приема она тоже выбрала своеобразный наряд, отчасти похожий на традиционный русский костюм. Позднее пресса разглядела и шеврон танкиста на рукаве у мальчика.

Первую леди США наряд детей удивил. Мелания Трамп дотронулась до головного убора визитера, но ничего не сказала. Сам Трамп ситуацию проигнорировал.

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