Советский танкист в Белом доме. Жена Трампа удивилась при виде костюма мальчика на Хэллоуин
Мальчик в советской военной фуражке пришел к Трампу на Хэллоуин
В Белом доме состоялся традиционный детский прием в честь Хэллоуина. На праздничное мероприятие к президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье пришел мальчик в костюме советского танкиста, внимание на ситуацию обратило РИА «Новости».
Традиция раздавать конфеты детям в Белом доме существует уже несколько десятилетий. Как правило, на мероприятие приходят дети сотрудников администрации президента.
В этом году президент США и его первая леди лично раздавали конфеты. Дети подходили к ним по очереди, в какой-то момент перед Трампом появился мальчик в фуражке советского бойца.
Его сопровождала юная спутница. Для приема она тоже выбрала своеобразный наряд, отчасти похожий на традиционный русский костюм. Позднее пресса разглядела и шеврон танкиста на рукаве у мальчика.
Первую леди США наряд детей удивил. Мелания Трамп дотронулась до головного убора визитера, но ничего не сказала. Сам Трамп ситуацию проигнорировал.
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