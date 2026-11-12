Отца Меган Маркл поместили в одиночку дожидаться суда

Отец супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл-старший, останется в одиночной камере следственного изолятора до суда по делу о хранении детской порнографии. Об этом сообщило издание People со ссылкой на судебное решение.

Маркла-старшего повторно взяли под стражу после того, как он нарушил условия домашнего ареста, срезав электронный браслет на ноге. Судья постановил, что 82-летний мужчина будет содержаться отдельно от других заключенных.

До этого Меган Маркл отказалась от выступления в Европарламенте после задержания отца. Планировалось, что она вместе с принцем Гарри расскажет о безопасности детей в интернете, но, по данным СМИ, герцогиня не чувствует себя достаточно сильной для публичных выступлений.