Во Франкфурте-на-Майне из-за беспорядков пострадали более 100 полицейских

Свыше 100 сотрудников полиции пострадали в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу МВД Гессена Романа Позека.

По словам регионального министра, правоохранители задержали 54 человека, это молодежь и подростки от 13 до 29 лет, в основном граждане Германии.

Накануне днем в городе прошла преимущественно мирная демонстрация численностью восемь-девять тысяч человек. Ближе к ночи от одной до полутора тысяч склонных к насилию участников протестов принялись бесчинствовать.

Погромщики повредили 17 и разграбили пять магазинов. В правоохранителей швыряли камни, бутылки, пиротехнические средства и даже бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские зарегистрировали 87 сообщений о преступлениях, проверили документы у 366 человек и выдали 1225 предписаний покинуть охраняемые территории.

Протесты также охватили Францию и Нидерланды. Во всех странах на фоне мирных шествий активизируются погромщики.