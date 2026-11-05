В Саратовской области произошло массовое отравление вяленой рыбой

В Пугачевском районе Саратовской области зарегистрировали заболеваемость описторхозом. Инфекцию выявили у 19 человек, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Все заболевшие сообщили, что употребляли вяленую рыбу, купленную в магазинах сети «Пивзавод» в Пугачеве. Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителей описторхоза в продукции «язь вяленый», которую приобретали пострадавшие.

Специалисты сняли с продажи 35 килограммов этой рыбы и приостановили реализацию другой рыбной продукции. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, проверяет товары и исследует биологические материалы заболевших.

Описторхоз — паразитарное заболевание, которым можно заразиться при употреблении рыбы, содержащей личинки червей-сосальщиков. В России распространен возбудитель Opisthorchis felineus, известный как кошачья, или сибирская двуустка.

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