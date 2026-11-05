Свидетель по делу о «Северных потоках» раскрыл важную деталь об арендованной яхте

Яхта «Андромеда» получила повреждения во время предполагаемого минирования газопроводов «Северный поток». Подозреваемые в диверсии вернули ее владельцу с царапинами на корпусе и сломанным гальюном. Об этом в Высшем земельном суде Гамбурга рассказал один из свидетелей, сообщило РИА «Новости» .

Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил на одном из заседаний по делу против украинца Сергея Кузнецова, которого обвинили в координации группы диверсантов. Правоохранитель рассказал, что сотрудники чартерной компании после приемки «Андромеды» столкнулись с проблемами.

«На яхте были обнаружены дефекты», — сказал свидетель.

Арендаторы вернули яхту с царапинами на корпусе. Кроме того, они сломали туалет.

Судебный процесс стартовал в Гамбурге в октябре. Генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт настоял на том, что «Северные потоки» не являлись законной военной целью.