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    Свидетель по делу о «Северных потоках» раскрыл важную деталь об арендованной яхте

    РИА «Новости»: диверсанты сломали яхту при подготовке подрыва «Северных потоков»

    Фото: РИА «Новости»

    Яхта «Андромеда» получила повреждения во время предполагаемого минирования газопроводов «Северный поток». Подозреваемые в диверсии вернули ее владельцу с царапинами на корпусе и сломанным гальюном. Об этом в Высшем земельном суде Гамбурга рассказал один из свидетелей, сообщило РИА «Новости».

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил на одном из заседаний по делу против украинца Сергея Кузнецова, которого обвинили в координации группы диверсантов. Правоохранитель рассказал, что сотрудники чартерной компании после приемки «Андромеды» столкнулись с проблемами.

    «На яхте были обнаружены дефекты», — сказал свидетель.

    Арендаторы вернули яхту с царапинами на корпусе. Кроме того, они сломали туалет.

    Судебный процесс стартовал в Гамбурге в октябре. Генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт настоял на том, что «Северные потоки» не являлись законной военной целью.

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