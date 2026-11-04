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    В Анкаре задержали более 30 россиянок за нарушение морали

    Фото: РИА «Новости»

    В Анкаре задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе посольства России в Турции.

    По информации дипмиссии, 23 октября полиция провела рейды в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». У задержанных изъяли мобильные телефоны. При этом им разрешили связываться с близкими по стационарному телефону.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт». С ними работает турецкий адвокат. В ближайшее время состоится заседание суда.

    Сотрудники консульства уже встретились с соотечественницами. Им обещают оказать всю необходимую помощь.

    В сентябре четырех россиянок задержали на Бали по подозрению в нелегальной деятельности. По версии индонезийских правоохранителей, они могли оказывать эскорт-услуги.

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