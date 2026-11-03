Мультимиллионер Робинсон и его семья погибли при крушении самолета во Флориде

NYP: мультимиллионер Робинсон и его семья погибли в авиакатастрофе во Флориде

Технологический предприниматель и мультимиллионер Адам Робинсон вместе с супругой и детьми оказался в списке погибших при крушении самолета Learjet 60 в штате Флорида. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на брата бизнесмена.

Авиакатастрофа случилась в округе Палм-Бич во Флориде, внутри бизнес-джета находились девять человек. Никто не выжил.

«Жертвами ужасающей катастрофы стали 44-летний мультимиллионер и руководитель технологической компании Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, а также их маленькие дети», — заявили журналисты.

Кроме того, в Сети появилась запись разговора женщины-пилота с диспетчерами: она доложила о легком обледенении и умеренной турбулентности, попросила разрешение на подъем до 11 километров, но спустя время подала сигнал бедствия и заявила о быстрой потере высоты.

Ранее сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо разбился в своем самолете.