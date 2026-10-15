Дизельное топливо из России может появиться на американском рынке в ближайшие две недели. Об этом написало издание New York Post .

«Российское дизтопливо, как ожидается, достигнет американского рынка до промежуточных выборов 3 ноября», — отметили в публикации.

Сенсационное заявление о поставках российского дизтоплива на американские и мировые рынки сделал президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября. Американский лидер назвал эту сделку правильной для американского народа. Он указал, что ЕС платит России за энергоносители, но СМИ замалчивают этот факт.

Решение Трампа приостановить санкции в отношении российского дизтоплива ошеломило украинскую делегацию, прибывшую на переговоры в Майами. Американский лидер также твердо потребовал от Украины перестать атаковать российские НПЗ.