США не стоит спонсировать конфликт на Украине. Об этом в ходе выступления в Университете Джорджии заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова привел Fox News .

«Я говорил, что следует прекратить финансирование боевых действий на Украине. И я по-прежнему считаю так», — отметил он.

Вэнс объяснил, что гордится решением администрации Дональда Трампа прекратить поставки вооружений именно со стороны США.

Глава Белого дома в феврале сообщил, что Штаты больше не передают Украине вооружения за счет собственных средств, а сначала продают их НАТО, которые затем отправляют их киевскому режиму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в отношениях с США «испаряется дух Анкориджа». По его словам, атмосфера на переговорах была конструктивной, взаимоуважительной и товарищеской, но она уже сходит на нет.