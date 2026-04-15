Вэнс подтвердил приверженность курсу на прекращение финансирования Украины
США не стоит спонсировать конфликт на Украине. Об этом в ходе выступления в Университете Джорджии заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова привел Fox News.
«Я говорил, что следует прекратить финансирование боевых действий на Украине. И я по-прежнему считаю так», — отметил он.
Вэнс объяснил, что гордится решением администрации Дональда Трампа прекратить поставки вооружений именно со стороны США.
Глава Белого дома в феврале сообщил, что Штаты больше не передают Украине вооружения за счет собственных средств, а сначала продают их НАТО, которые затем отправляют их киевскому режиму.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в отношениях с США «испаряется дух Анкориджа». По его словам, атмосфера на переговорах была конструктивной, взаимоуважительной и товарищеской, но она уже сходит на нет.