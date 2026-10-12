У главы киевского режима Владимира Зеленского отсутствует воля к остановке конфликта, поэтому американский лидер Дональд Трамп говорит, что Украина нуждается в новом президенте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» .

«Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения», — сказал он.

Песков обратил внимание, что Зеленский не берет на себя никакой ответственности и не хочет решать конфликт.

Ранее представитель Кремля заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. По его словам, вместо того, чтобы показать готовность к мирным переговорам, президент Украины требует у «соглядатаев» больше денег на оружие и доступа к Starlink для ударов вглубь России.