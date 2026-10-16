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    Лукашенко заявил, что Трамп не должен решать, кто будет президентом Украины

    Лукашенко: Трампу не следует решать, кто возглавит Украину

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон не должен решать, кому возглавлять Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности мира при действующем украинском лидере, его слова привело БелТА.

    По мнению Лукашенко, вопрос о главе государства — не дело американского главы Дональда Трампа. Он подчеркнул, что только украинский народ вправе определять, кто будет руководить страной.

    При этом белорусский лидер напомнил, что Владимир Зеленский когда-то обещал покинуть пост после одного срока. По словам Лукашенко, обещания нужно выполнять, и Украине необходимы выборы.

    «В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — подытожил политик.

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили свою страну. По его словам, украинский президент не стремится к урегулированию конфликта.

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