Лукашенко заявил, что Трамп не должен решать, кто будет президентом Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон не должен решать, кому возглавлять Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности мира при действующем украинском лидере, его слова привело БелТА .

По мнению Лукашенко, вопрос о главе государства — не дело американского главы Дональда Трампа. Он подчеркнул, что только украинский народ вправе определять, кто будет руководить страной.

При этом белорусский лидер напомнил, что Владимир Зеленский когда-то обещал покинуть пост после одного срока. По словам Лукашенко, обещания нужно выполнять, и Украине необходимы выборы.

«В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — подытожил политик.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили свою страну. По его словам, украинский президент не стремится к урегулированию конфликта.