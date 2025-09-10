Вэнс назвал две главные проблемы по решению конфликта на Украине

Переговоры по решению кризиса на Украине сейчас сосредоточены на двух главных вопросах — территориях и гарантиях безопасности. Об этом сообщил в интервью телеканалу One America News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Сейчас мы находимся в том моменте, где, по крайней мере, сузили все проблемы до пары основных. Один из вопросов — территориальный. <…> Украинцы хотят гарантий безопасности», — отметил он.

Вэнс отметил, что украинские власти хотят быть уверенными в том, что в случае достижения мирного соглашения спустя несколько месяцев или лет конфликт не возобновится.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты работают над урегулированием конфликта и верят в его успех. Вэнс напомнил, что установление мира на Украине — в интересах всех сторон.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил, что украинские власти готовы к заключению сделки по прекращению огня и заморозке линии фронта.