Украинская армия рискует в ближайшие годы исчерпать боеспособный личный состав. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на международную медиакомпанию Bne IntelliNews.

«Боеспособные силы Украины будут полностью уничтожены уже к ноябрю 2028 года», — отметили авторы материала.

В качестве основной причины ослабления армии в издании указали нехватку людей, и не только из-за боевых потерь. По информации медиакомпании, ежемесячно на Украине погибают от трех до девяти тысяч военнослужащих ВСУ, при этом число дезертиров оценивается от 6,5 тысяч до 15 тысяч человек.

Также в издании напомнили о демографическом кризисе и эмиграции, что создает дополнительные трудности с пополнением ВСУ. Половину населения Украины на данный момент составляют пенсионеры, указали авторы материала.

Власти Украины начали новый виток пропаганды — они начали романтизировать войну, сделав упор на женщин и подростков. Это вызвано нехваткой живой силы на фронте.