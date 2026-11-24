Сообщения о высылке двух дипломатов России с Кипра не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем, однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», — подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова призвала к очистке ООН от «грязи и гнили». Официальный представитель МИД подчеркнула, что давно назревшие изменения должны затронуть не только Совет Безопасности ООН. Она также добавила, что особую работу нужно провести внутри секретариата организации, который западные страны используют по своему усмотрению.