Министерство транспорта Ирака выставило на продажу правительственный самолет бывшего лидера страны Саддама Хуссейна — Boeing 747, который избежал бомбардировки США в 1991 году и застрял в Африке. Об этом сообщило издание The Economic Times .

Всего на торги выставили два самолета, которые с 1991 года находятся в Тунисе. Таким образом иракские власти планируют разрешить текущие финансовые проблемы и наконец избавиться от собственности, которая десятилетиями оставалась за пределами страны. Каждый самолет оценивается примерно в 900 000 долларов (около 74 миллионов рублей).

Это уже не первая попытка Багдада избавиться от самолетов Хуссейна. В 2023 году Iraqi Airways запрашивала 494 000 долларов за каждый самолет, но сделка не состоялась. В этом году цена выросла примерно на 82%.

Ранее в США аукционный дом Richmond Auctions сообщил о продаже пряди волос отца-основателя Америки Джорджа Вашингтона.