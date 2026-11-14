Во Франции задержали более 120 участников протестов

Во Франции во время массовых акций против роста цен и жестких действий полиции задержали 121 человека. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, такое число задержанных зафиксировали к 17:00 по местному времени (19:00 по Москве). Демонстрации прошли в разных городах Франции.

В Париже протесты сопровождались столкновениями с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, сообщалось о пострадавших. В Нанте силовики также использовали газ, а затем попытались разогнать участников акции с помощью водометов.

Ранее BFMTV сообщил о столкновениях на площади Нации в Париже. Участники шествия забросали полицейских камнями, бутылками и дымовыми шашками, силовики ответили светошумовыми гранатами. Организаторы заявили о более чем 250 тысячах протестующих по всей стране, в том числе 75 тысячах в столице. Полиция оценила число участников парижского шествия к его завершению не более чем в 45 тысяч.