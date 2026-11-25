В магазинах Сингапура не осталось приставок PlayStation 5 — их раскупили на фоне ажиотажа вокруг релиза Grand Theft Auto VI. Об этом сообщил телеканал CNA .

Крупные торговые сети и небольшие игровые магазины указали на отсутствие консолей. Десятки покупателей ежедневно обращаются в магазины с вопросами о новых поставках.

«Я обзвонил, наверное, от 15 до 20 магазинов разных продавцов, нигде нет в наличии», — сообщил журналистам один из покупателей.

В магазине видеоигр и консолей GameMartz телеканалу сообщили о пятикратном увеличении спроса на приставки. В сети электроники Gain City партию, которую привезли за неделю до релиза игры, разобрали в течение двух дней.

Также геймеры арендуют консоли. Один из продавцов заявил журналистам, что вскрывает новые приставки и выдает их в прокат. Еще работы прибавилось у мастеров ремонта — удвоилось число заказов после выхода игры.

Ранее стало известно, что выход GTA 6 вдвое увеличил спрос на приставки в киберклубах Москвы.