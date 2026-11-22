Россия поймала ЮНЕСКО на подлоге, когда не нашла в докладе о погибших журналистах имен своих граждан. С таким заявлением в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступила официальный представитель Министерств иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российские дипломаты направили в секретариат ЮНЕСКО данные погибших сотрудников СМИ с начала 2024 по 2025 год. Но в опубликованном организацией докладе их имена так и не появились.

«То есть, по сути, мы поймали ЮНЕСКО и ее секретариат за руку. Это не то, что уже, как у нас любят говорить, политическая конъюнктура. Это прямой подлог», — заявила Захарова.

В начале ноября этого года официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что украинские боевики открыли охоту на российских журналистов, работающих в зоне проведения специальной военной операции.